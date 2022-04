Bagno Vignoni è una piccola frazione di San Quirico d'Orcia, in Toscana. La Val d'Orcia è nota per i suoi paesaggi meravigliosi che sembrano essere usciti da un quadro, ma anche per i tanti e straordinari borghi in cui il tempo sembra essersi fermato. Tra questi c'è appunto Bagno Vignoni che vi conquisterà con la sua piazza piscina di acque termali.

Foto Shutterstock; music Memories from Bensound.com