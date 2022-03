Tuscia: alla scoperta della via Francigena e delle vie del gusto

La Tuscia è una delle zone più belle e affascinanti del Lazio, con il suo patrimonio storico e naturalistico, ma anche di folklore, cultura, enogastronomia e artigianato Da marzo 2022 per scoprirla nasce un nuovo punto di riferimento che renderà la Tuscia viterbese accessibile e più vicina a tutti: la Dmo La Francigena e le vie del gusto in Tuscia. Un tratto di via Francigena riorganizzato con oltre 60 realtà riunite. Abbiamo incontrato Ivana Pagliara, Destination Manager di Dmo e co-titolare di PromoTuscia per scoprire con lei le tante iniziative cui partecipare.

Foto L. Paolucci e L. Perazzolo, Dmo via HF4; music OnceAgain from Bensound.com