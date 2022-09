Umbria, qui puoi prendere la patente da matto: ecco come fare

L’Italia è un paese ricco di posti meravigliosi, dove la natura si unisce alla bellezza dei borghi e nasce l’incanto. I turisti vi arrivano da ogni parte del mondo per scoprire i tanti luoghi, alcuni più conosciuti e altri segreti. In Umbria è possibile prendere la patente da matto: si tratta di qualcosa di insolito ma suggestivo.vi sono molti borghi da visitare, dove rimarrete incantati non solo dalla bellezza del posto ma anche dall’ottimo cibo locale e le tante tradizioni della regione.

Foto Shutterstock, music Once Again from Bensound.com