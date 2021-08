Umbria, un angolo paradisiaco a pochi km da Narni: dove si trova il sentiero da cartolina

A pochi chilometri da Narni, lungo la riva sinistra del fiume Nera si trova un angolo paradisiaco meta di molti influecer e turisti: le Mole di Narni e l'antico porto romano di Stifone. Un porto, che come scrive Tacito era usato non solo per il trasporto di legname laterizi e alimenti, ma anche di persone per andare a Roma. Ma attenzione a fare il bagno alle Mole: la vicina centrale elettrica a volte rilascia ingenti quantità di acqua che inondano la zona.

