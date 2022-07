Vacanza gratis in cambio di libri: succede in Molise

Libri in cambio di un soggiorno gratuito? Non è un sogno ma una bellissima realtà. Scenario di questa iniziativa è Macchiagodena, un piccolo borgo in provincia di Isernia, nel Molise. Il comune infatti propone (non per la prima volta) l’iniziativa turistica che mette a disposizione B&B, casa vacanza, agriturismo, affittacamere in cambio di libri. Il tutto come parte di un progetto turistico-culturale.

