Venezia, l'Isola di San Lazzaro degli Armeni: un posto misterioso con tesori di valore inestimabile

A soli 20 minuti di vaporetto da Piazza San Marco a Venezia si trova un luogo misterioso e affascinante, ricco di tesori di inestimabile valore. È l'Isola di San Lazzaro degli Armeni, dove ancora oggi vivono i Padri Armeni Mechitaristi. Prima dell'arrivo dei padri, l'Isola fu abitata dai benedettini, divenne poi una casa per lebbrosi e malati fino a versare in uno stato di abbandono. Padre Mechitor, fondatore dell'ordine, la scoprì nel 1717. Era in fuga dall'armante perseguitata dai Turchi. Le strutture esistenti vennero così trasformate nel bellissimo monastero.

