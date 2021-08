Vienna, questa è la casa più matta d'Europa: cosa stupisce di questo edificio stravagante

Avete intenzione di fare un viaggio a zonzo per il vecchio Continente alla ricerca degli edifici più stravaganti e inusuali che esistano? A Vienna, capitale europea che spicca per eleganza e regalità, si nasconde un edificio unico nel suo genere, la casa Hundertwasser. Situata nel quartiere Landstrasse, è un punto di riferimento espressionista e ecologista per gli artisti e architetti del nostro tempo: nasce dall’idea di Friedensreich Hundertwasser di coniugare nel modo più armonico possibile la convivenza tra uomo e natura… Ecco spiegata la presenza di 250 tra alberi, cespugli e rampicanti all’interno e tutt’intorno al coloratissimo condominio! Precursore dell’architettura sostenibile, l’artista ha usato la vegetazione per impreziosire le facciate esterne ma anche per purificare l’aria.

Foto: Shutterstock; Music: «Summer» from Bensound.com