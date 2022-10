Zooristur, ecco come l’azienda agricola abruzzese innova le tradizioni zootecniche

Zooristur è un’azienda agricola che ha sede a Barrea, in provincia dell’Aquila. Nata nel 2020 grazie a Italia Romano e Pietro D’Annessa, è attiva nel campo della zootecnica, nella ricerca e sviluppo e nel turismo. L’azienda fonda la sua nascita su una molteplicità di valori aziendali e territoriali che potessero avere un riscontro diretto nella conduzione delle attività primarie. Zooristur ha così deciso di intraprendere un percorso di crescita insieme a Consulenza e Risorse, società di advisory nata nel 2014. Questa si occupa di aiutare aziende di tutta Italia in processi di economia circolare, open innovation. E ancora innovazione industriale 4.0 e implementazione di nuove tecnologie come la blockchain. L’obiettivo di questa collaborazione risiede nella realizzazione di un’azienda agricola multifunzionale evoluta. Resa possibile da un lato implementando attività che aggiungano valore ai prodotti degli allevamenti.

Foto ufficio stampa Disclosers; music Perception from Bensound.com