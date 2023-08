Viaggiare in aereo senza stress: i trucchi che semplificano la vita

Viaggiare in aereo è un'esperienza che può essere entusiasmante ma anche traumatica. Quando si viaggia per piacere l'eccitazione della meta supera i disagi, ma ci sono anche molti trucchi che possono aiutare i viaggiatori occasionali a rendere il viaggio parte della vacanza. Avete paura delle turbolenze, soffrite di mal d'aereo oppure non riuscite a chiudere occhio? Ricordate che il bagaglio a mano è la vostra arma vincente e che per imbarcare i liquidi c'è un trucco che probabilmente nessuno di voi conosce... Ecco una vademecum di preziosi consigli -tutti di viaggiatori esperti- per minimizzare i disagi all'aeroporto, in volo e poi anche arrivati a destinazione. foto Shutterstock - music by korben