Vivere un anno “su Marte”? La NASA sta cercando volontari

Avete sempre sognato di vivere su Marte? Bene allora questa notizia è per voi. La Nasa sta cercando volontari per farli vivere sul pianeta rosso. In realtà non proprio. L’agenzia spaziale statunitense ha costruito un insediamento chiamato Marte Dune Alpha di 160 metri quadrati. I selezionati dovranno trascorrerci un anno a fini ovviamente scientifici. Foto: Shutterstock Music: "Perception" from Bensound.com

LEGGI ANCHE >> LA LUNA OSCILLERA’ E PER LA TERRA SARANNO GUAI