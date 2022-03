I 130 anni del Mattino, la Storia in prima pagina: la prima puntata della graphic novel

Le notizie che hanno fatto la storia si animano in immagini e musica. «Il Mattino» e i suoi 130 anni raccontati nella graphic novel curata dallo staff del festival di Giffoni: una serie di episodi suddivisi per decenni. I fatti scelti si fanno grafica in movimento e alle notizie, cinque per ogni episodio, si uniscono le curiosità sulla vita del giornale. La selezione non è casuale.

«Il Mattino» diede notizia, attraverso la penna appassionata di Matilde Serao, della morte dell’ultimo re di Napoli, Francesco II di Borbone. Il trapasso tra epoche. «Il Mattino» di fine ’800 è un giornale battagliero che bacchetta i governi con la vibrante penna di Scarfoglio-Tartarin. Il giornale viene sequestrato, una poesia di Ferdinando Russo, primo capocronista, inquisita. E come non citare «Le nozze coi fichi secchi» ironico articolo di Scarfoglio sul «re sciaboletta» e la debole dinastia Savoia? Oggi è un modo di dire, fu un titolo.

Immagini su 130 anni di storia: la graphic novel è firmata da Luca Novellino, Andrea Contaldo, Laura Pagliara e Davide Tiera.