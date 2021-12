La linea ferroviaria AV/AC Napoli-Bari punta a diventare un asse strategico per lo sviluppo della mobilità sostenibile nel Sud Italia. Con tempi di percorrenza quasi dimezzati tra Napoli e Bari, collegate in sole due ore, la linea permetterà di avvicinare Nord e Sud del paese con la previsione di viaggio da Milano a Bari in sei ore.