William e Kate, problemi sotto le lenzuola? Lei non vuole farlo e lui la tradisce

LOLNEWS.IT - William e Kate sono sempre stati il ritratto della felicità e della perfezione: bellissimi, ricchi, importanti e con una famiglia unita e coesa. Ma non è tutto oro ciò che luccica e anche loro nel corso degli anni hanno avuto alti e bassi: mai così in basso, però, erano arrivati dopo che un pettegolezzo piuttosto bollente ha sconvolto le loro vite tanto che su Twitter è diventato virale il “Prince William Affair” (cioè la tresca del Principe William). Sembra che Kate preferisca essere tradita piuttosto che lasciarsi andare ad una pratica sotto le lenzuola piuttosto ardita (Foto: Kikapress - Music: "Summer" from Bensound.com)

Leggi anche : >> KATE MIDDLETON E QUELLA STRANA PROFEZIA A 13 ANNI SU WILLIAM: COSA PREDISSE