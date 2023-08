«L'unico modo per realizzare un sogno è tirarlo fuori dal cassetto»: c'è da credere a Francesca Michielin, che ha il compito di fare ancora gli onori di casa e quindi anche di introdurre ufficialmente la nuova stagione di X Factor. Lo fa oggi nel primo promo che annuncia la data di partenza di X Factor 2023: il kick off sarà giovedì 14 settembre, sempre su Sky e in streaming su NOW. Da quel giorno, artisti provenienti da tutta Italia e non solo, rappresentanti di tutti i generi e i colori della musica, proveranno a far uscire dai propri cassetti tutte le loro aspirazioni e speranze, proprio in rispetto del claim "Libera i tuoi sogni" che mai come quest'anno vuole essere un'incitazione ai ragazzi a far vedere quanto di buono ci sia nelle loro voci, nei loro testi, nei loro strumenti.