Zelensky: «Dall’inizio dell’invasione 4500 attacchi missilistici e 8000 raid aerei russi in Ucraina»

(Agenzia Vista) Roma 28 ottobre 2022 "Dall'inizio dell'invasione la Federazione Russa ha effettuato 4.500 attacchi missilistici e più di 8.000 raid aerei, ma ne abbiamo abbattuti molti e continueremo a farlo. Ringrazio i guardiani dei nostri cieli. Ringrazio le 665 mila persone, provenienti da 70 paesi che hanno offerto in beneficenza solo sulla piattaforma UNITED24" Lo ha dichiarato il Presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky in un discorso video pubblicato sui suoi canali social e registrato per strada vicino al relitto di un drone russo.