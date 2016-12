Venerdì 30 Dicembre 2016, 21:00 - Ultimo aggiornamento: 30-12-2016 21:00

La lotta alla criminalità: le prospettive. Il questore di Avellino Botte: lotta ai clane verifica ai migranti, polizia in prima linea. Il questore da sei mesi in città: controllo su stalking e reati sul web. e per l'anno nuovo il rafforzamento: giro di nomine in Questura.Il pubblico è finito nel mirino con più inchieste...«Certe inchieste fanno più scalpore mediatico. Ma le patologie sono sempre perseguite, noi operiamo in un quadro di attenzione al buon funzionamento della società e sulla scorta del lavoro della magistratura. Si può dire che l’Irpinia non è certo indenne da fenomeni diffusi in tutto il Paese».Con il 2017 arriva anche un giro di poltrone alla questura di Avellino. Il capo della Mobile Marcello Castello va a Modena ed è sostituito da Michele Salemi della Mobile di Napoli.