Domenica 18 Giugno 2017, 17:37 - Ultimo aggiornamento: 18-06-2017 21:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un furgone della polizia penitenziaria in transito sull'Autostrada Napoli Bari ha preso fuoco. All'interno agenti di scorta e detenuti che sono riusciti a scendere dal mezzo prima che le fiamme lo avvolgessero per intero.Il dirigente nazionale dell'Osap, Maurizio Russo, il sindacato degli agenti penitenziari che ha diffuso la notizia chiede al ministro Orlando il rinnovo del parco automezzi: «Un miracolo e la professionalità dei colleghi hanno impedito che vi fossero più gravi conseguenze all'incidente. Fatto sta che i mezzi sono obsoleti, con motori che hanno percorso oltre 400 mila chilometri in alcuni casi e senza aria condizionata»