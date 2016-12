Venerdì 30 Dicembre 2016, 23:08

Finisce 0-0 la sfida tra Latina e Avellino, nell'ultima giornata del girone di andata della serie B. In avvio sono gli i campani che si fanno vedere Primo tempo -Ritmo alto in avvio. L' Avellino si fa vedere dalle parti di Pinsoglio con Castaldo e Pagherà, quest'ultimo bloccato in due tempi dal portiere nerazzurro. Il Latina risponde con Paponi e Rolando. La gara perde un pò di intensità: al 24' un contatto in area biancoverde tra Djimsiti e Paponi con l'arbitro che lascia proseguire tra le proteste nerazzurre. Nella ripresa la prima occasione è dell' Avellino: al 7' ci vuole un super Pinsoglio per negare il gol a Jidaiy. Il Latina, nel finale, prova a spingere sull'acceleratore; l' Avellino si difende senza correre rischi.