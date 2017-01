Lunedì 9 Gennaio 2017, 12:29 - Ultimo aggiornamento: 09-01-2017 12:30

Boutique all'aperto in viale Italia. In vndita decine di paia di scarpe, giubbini a vento, borse, felpe, ed altro materiale in pelletteria, recante griffe di note case di moda, ma palesemente contraffatte. Gli agenti della sezione Volanti soo intervenuti mentre l'extracomunitario che aveva messo in vendita la mercanzia, è riuscito a dileguarsi tra la folla.La merce è stata sequestrata e posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.