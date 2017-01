Lunedì 9 Gennaio 2017, 18:17 - Ultimo aggiornamento: 09-01-2017 18:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Almeno tre uomini armati di pistola hanno preso d'assalto gli uffici postali di via Fuga, a Caserta. Il bottino del colpo, messo a segno nel primo pomeriggio, è in via di quantificazione.Panico all'interno dei locali dove, al momento del raid, erano presenti molti clienti. I dipendenti, tenuti sotto tiro con le armi, sono stati costretti a consegnare il contenuto delle casse. I banditi sono poi fuggiti a bordo di un'auto.Sul caso indaga la squadra mobile di Caserta. In via Fuga è ancora al lavoro la Scientifica.