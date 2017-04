Iavazzi: «Juvecaserta salva, adesso posso lasciare»

Martedì 18 Aprile 2017, 08:31 - Ultimo aggiornamento: 17 Aprile, 23:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASERTA - «Sono amareggiato per la pesante sconfitta di Pesaro ma il bicchiere è mezzo pieno perché, a tre giornate dalla fine del campionato, abbiamo già conquistato la salvezza». Raffaele Iavazzi parte dalla permanenza in A per poi volgere lo sguardo a quel futuro bianconero del quale sottolinea «non farò più parte» annunciando di aver «già comunicato al sindaco la mia indisponibilità a proseguire alla guida del club». Il numero uno della Pasta Reggia avrebbe voluto fare un passo indietro già tempo fa ma ora, dopo 4 anni di sacrifici, è più che mai determinato a farsi da parte. «Ho consegnato la squadra alla città» tuona Iavazzi, assicurando che appena possibile fornirà le liberatorie sottoscritte dai giocatori al 30 aprile e il bilancio al 31 marzo con i relativi parametri necessari all’iscrizione. «In questi anni Siena, Roma e Virtus Bologna, a cui si aggiungerà una tra Pesaro e Cremona, hanno lasciato la massima serie – riprende Iavazzi – nonostante abbiano alle spalle realtà imprenditoriali superiori a quella casertana. Pur andando avanti da solo, sono riuscito a far sopravvivere Caserta e la lascio in serie A».