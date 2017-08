Lunedì 21 Agosto 2017, 00:15 - Ultimo aggiornamento: 21-08-2017 00:15

CASERTA - Dal tardo pomeriggio di domenica brucia anche monte Virgo, prima dal versante di Castelmorrone poi da quello casertano. Una squadra dei vigili del fuoco è impegnata per spegnere gli ennesimi roghi dolosi. Dopo la panoramica dove le fiamme non si sono mai del tutto spente, gli uomini del comando provinciale dei vigili del fuoco di Caserta, a notte ormai calata, hanno dovuto far fronte ad altri due incendi divampati sul monte che è alle spalle di Sommana e Casola. Il vento, assente nei giorni scorsi, soffia forte alimentando il fuoco. Nessuna possibilità di usare gli elicotteri che possono entrare in azione solo al sopraggiungere delle luci dell’alba. Le esche incendiare, disseminate ovunque, scoppiano imprevedibili, in tempi diversi, in posti diversi, tutti assai difficili da raggiungere. Una strategia criminale che ha distrutto tutti i boschi dei colli tifatini, che ha cancellato flora e fauna. Morta ogni forma di vita sulla gran parte delle colline. Una tragedia che sembra non avere fine. Caserta brucia da tre giorni.