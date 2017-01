Mercoledì 11 Gennaio 2017, 23:33 - Ultimo aggiornamento: 11-01-2017 23:49

CASERTA - Incornato da un caprone finisce in ospedale con una prognosi riservata. È accaduto ieri a Letino, piccolo centro a quota mille sulle montagne del Matese, dove in questi giorni la neve è caduta abbondante raggiungendo i due metri. Protagonista di un incidente che poteva trasformarsi in una tragedia è un giovane pastore del luogo. Come ogni mattina si era recato nella stalla nei pressi del centro urbano per accudire gli animali e svolgere le quotidiane mansioni. Da quanto si è appreso, il 30enne stava per mungere una mucca quando, a un certo punto, il caprone che era nella stessa stalla lo ha incornato e letteralmente sbalzato. L’uomo non si è avveduto delle intenzioni poco pacifiche dell’animale e il colpo è stato violento tanto da procurargli importanti ferite.