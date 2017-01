E' sorvegliato e deve firmare in caserma, ma continua a spacciare droga: arrestato

Mercoledì 11 Gennaio 2017, 12:09 - Ultimo aggiornamento: 11-01-2017 12:09

I carabinieri del Norm di Caserta hanno arrestato per spaccio Pasquale Foria, di San Marcellino.Il 41enne, sotto sorveglianza speciale e sottoposto all'obbligo di firma, è stato sorpreso in corso Italia, a San Marcellino, mentre cedeva 12 grammi di marijuana e cinque di cocaina a un cliente. L'uomo sarà giudicato con rito per direttissima.