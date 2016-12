Giovedì 29 Dicembre 2016, 17:43 - Ultimo aggiornamento: 29-12-2016 20:41

Viaggi in treno sempre più flessibili. L'ultima novità riguarda i biglietti regionali di Trenitalia che da pochi giorni si possono modificare direttamente online. Una bella notizia sia per i pendolari che per quanti decidono di usare le strade ferrate in una data ma poi cambiano idea anche per spostamenti brevi. Previsto il cambio della data o dell'orario e anche il rimborso per rinuncia al tragitto, fino alle 23.59 del giorno precedente a quello scelto inizialmente.Per concretizzare queste modifiche basta andare sul sito Trenitalia.com nella sezione “i miei viaggi” e selezionare la voce "cerca e modifica il biglietto”.Un'evoluzione digitale che segue la crescita dell'utilizzo della App e del sito per l'acquisto. Qualche numero: oltre otto milioni e mezzo i biglietti regionali acquistati on line nel 2016, contro i cinque milioni e 200 mila del 2015 e i tre milioni e 200 del 2014. Una tendenza che ha registrato un aumento di oltre il 63% in quest'anno con 1 milione e 700 mila viaggi al giorno, e del 157% nell'ultimo biennio.