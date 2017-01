Giovedì 5 Gennaio 2017, 17:41 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2017 17:41

Volla. Un litigio apparentemente iniziato per futili motivi dinanzi al supermercato è finito con un accoltellamento e un arresto: la vittima, un 42enne, è stata ricoverata in ospedale con grosso taglio alla gamba e una prognosi di trenta giorni. Rintracciato dopo poco il responsabile, Vincenzo Grassi, 61enne di Cercola è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione.Futili motivi, così avevano raccontato inizialmente anche alcuni testimoni che hanno assistito alla rissa che si è scatenata ieri sera davanti all'ingresso di un supermercato della zona. In realtà pare che vittima e responsabile non solo si conoscessero da tempo ma che tra di loro non corresse buon sangue. Vecchi rancori e questioni di gelosia, forse, mai maturati tenuti a bada fino a quando le persone coinvolte nella vicenda non si sono incontrate di nuovo faccia a faccia. Poi per un nonnulla, una parola di troppo e in pochi minuti dalle minacce verbali si è passati alle mani e alle armi.Vincenzo Grassi ha estratto un coltello che aveva con sé e ha colpito il suo antagonista che è rimasto ferito alla gamba destra. Il responsabile, tra l'altro già noto alle forze dell'ordine, dopo aver colpito l'uomo è scappato gettando via il coltello. Qualcuno ha chiamato i soccorsi e allertato le forze dell'ordine che in poco tempo sono giunte sul luogo. La vittima è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale «Villa Betania» dove i medici hanno giudicato il taglio guaribile in 30 giorni. Nel frattempo i militari dell'arma locale hanno avviato una ricerca serrata per rintracciare il responsabile: una fuga breve perché è stato rintracciato e arrestato poco dopo. Anche il coltello che ha usato per colpire il 42enne di Ponticelli è stato ritrovato e sequestrato. Vincenzo Grassi è agli arresti domiciliari.