Napoli, autista Anm sviene alla guida: tanta paura ma nessun ferito

Venerdì 16 Giugno 2017, 14:17 - Ultimo aggiornamento: 16-06-2017 14:17

Tanta paura questa mattina in via Leonardo Bianchi a Napoli, dove un bus invade la corsia opposta tamponando tre vetture. A causare l'incidente, è stato lo svenimento dell'autista alla guida del bus di linea 150 che in pochi minuti ha perso il controllo occupando la corsia in direzione dell'ospedale Monaldi.L'improvviso cambio di marcia, ha causato brusche frenate da parte degli automobilisti e diversi tamponamenti. Tre le auto coinvolte ed uno scooter che è finito sotto una Fiat Panda.Nessun ferito fortunatamente, a parte l'autista della Panda che ha riportato una leggera contusione alla spalla sinistra, ma molto panico tra la gente in strada e gli utenti del bus. L'uomo rimasto senza conoscenza per oltre dieci minuti, è attualmente in ospedale per ulteriori accertamenti dopo la rianimazione avvenuta in strada ad opera degli uomini della croce rossa.