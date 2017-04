Martedì 18 Aprile 2017, 11:07 - Ultimo aggiornamento: 18-04-2017 11:07

Un giovane di 30 anni è stato accoltellato, la notte scorsa, nella zona del centro storico di Napoli. Il ragazzo, arrivato da solo al Pronto Soccorso del Pellegrini, ha riferito alle forze dell’ordine di aver litigato poco prima con un gruppo di coetanei in Largo San Giovanni Maggiore; durante la discussione uno degli sconosciuti lo avrebbe aggredito e gli avrebbe sferrato il fendente alla gamba sinistra. La vittima, non grave, è stata dimessa in nottata. Delle indagini si occupano gli agenti del commissariato Dante della Polizia di Stato, che hanno avviato gli accertamenti per verificare il racconto del giovane.