Venerdì 23 Dicembre 2016, 20:00 - Ultimo aggiornamento: 23-12-2016 20:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Colpo alla camorra della periferia occidentale di Napoli. Nel pomeriggio personale della Polizia di Stato ha localizzato e tratto in arresto Salvatore Schiano, classe 1956, gravato da numerosi precedenti di polizia e ritenuto contiguo al clan Pesce-Marfella, operativo nella zona di Pianura, già destinatario dell’ordine di esecuzione per la carcerazione a cui si era sottratto dall’ottobre dell’anno scorso.Il covo del latitante, un appartamento di via De Grassi a Pianura, è stato individuato dagli agenti della Squadra Mobile che da tempo seguivano gli spostamenti della sua compagna. La coppia non ha resistito al desiderio di trascorrere insieme le vacanze natalizie.Schiano deve scontare una pena di tre anni e mezzo di reclusione per un’estorsione commessa per conto del clan. Nella via dove è stato arrestato il latitante solo pochi giorni orsono, il 13 dicembre, è stato ucciso Raffaele Pisa.