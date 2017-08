Pozzuoli, sulla spiaggia colpi da mortaio della seconda guerra mondiale | Video

Sabato 19 Agosto 2017, 13:28 - Ultimo aggiornamento: 19-08-2017 15:27

Sono comparsi a riva nei pressi della spiaggia prospiciente gli ex cantieri Armstrong, un lungo arenile tra Pozzuoli e la frazione di Arco Felice, alcuni residuati bellici risalenti alla seconda guerra mondiale.Da una prima osservazione gli avanzi apparterebbero ad alcuni colpi da mortaio in uso durante il conflitto mondiale ma privi di culatta e ogiva e pertanto innocui. L’area del ritrovamento, scarsamente frequentata perché di difficile accesso, non è nuova a queste presenze portate a riva, e in poco tempo di nuovo in mare, dalle mareggiate.Lo stabilimento meccanico di Pozzuoli Armstrong, nel periodo compreso tra le due guerre mondiali divenne un arsenale di artiglierie dove si producevano armi per le forze armate. Alcune fonti storiche, informano che nel 1946 gli alleati, nell'esigenza di smaltire i residuati bellici sparsi per la Campania, presero come riferimento il porto di Torre Annunziata e quello di Bagnoli, utilizzando i pontili per caricare i residuati sulle chiatte per poi affondarle in mare aperto.