re extracomunitari e nella circostanza sia stata colpita per errore anche la bambina di 10 anni. Gli adulti sarebbero feriti alle gambe e in gravi condizioni: tutti sono stati ricoverati nell'ospedale di via Vespucci.

Mercoledì 4 Gennaio 2017, 12:45 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2017 14:01

Quattro feriti, tra cui una bambina, in una sparatoria avvenuta poco dopo mezzogiorno in via Annunziata, nella zona di Forcella, a Napoli. La piccola è stata raggiunta da un colpo di pistola a un piede e a una gamba e trasportata prima al Loreto Mare dai familiari e successivamente trasferita al Santobono.Sul posto la Polizia di Stato. Secondo la prima ricostruzione, si ipotizza che ci sia stato un litigio tra tTra le ipotesi, anche il racket agli ambulanti che in quella zona è gestito dai Mazzarella: nello stesso luogo, il 24 dicembre, alcuni extracomunitari vennero violòentemente aggrediti. Si indaga su eventuali collegamenti tra i due episodi.