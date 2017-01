Si arricchisce di nuovi dettagli il quadro all'interno del quale è maturato il raid punitivo tra i mercati della Duchesca e della Maddalena a Napoli. In mattinata - si apprende da fonti investigative - ci sarebbe stato un primo confronto tra un giovane esattore di un clan locale e il titolare di una bancarella gestita da extracomunitari che si è concluso con un rifiuto a pagare da parte dei senegalesi.



A quel punto il ragazzo sarebbe tornato con un commando di quattro o cinque persone, sembra armati di bastoni, per far valere le sue ragioni provocando la reazione di alcuni extracomunitari a difesa dell'ambulante. È stato allora che ha fatto la comparsa una pistola di piccolo calibro che ha fatto fuoco una o più volte.





Ne hanno fatto le spese tre senegalesi, due dei quali colpiti di striscio, e la bimba di 10 anni che si trovava a passare per caso col papà commerciante. Sul luogo del raid, intanto, è arrivata la polizia scientifica, ma al momento non sono stati rinvenuti né proiettili né macchie di sangue. La polizia sta passando al setaccio le telecamere della zona.

Mercoledì 4 Gennaio 2017, 15:24 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2017 15:24

