Marano, Antonio Scatozza scomparso: da ieri non si hanno notizie, l'appello dei familiari

Da ieri mattina non si hanno notizie di Antonio Scatozza, 48enne parrucchiere di Marano, titolare di un negozio ubicato via Adda, al confine con Calvizzano.

Come ogni mattina, anche ieri Antonio ha lasciato la propria abitazione per recarsi al negozio situato nello stesso stabile, al piano terra, ma - secondo i familiari - non avrebbe mai messo piede nel locale.

Da allora è svanito nel nulla. In grande apprensione fratelli e gli altri familiari. I familiari di Antonio hanno rivolto un appello e sollecitano i residenti a segnalare eventuali suoi spostamenti. Chiunque abbia notizie di Antonio può contattare il 3471504179.