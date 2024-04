Capri, dopo il G7 arrivano da Forza Italia importanti incarichi a due isolani

Dopo il G7 a Capri, Forza Italia conferisce incarichi importanti a due isolani. Il sindaco uscente di Capri Marino Lembo che ha anche ricevuto i complimenti dal ministro degli esteri Antonio Tajani per come si è svolta la manifestazione sull’isola è stato nominato viceresponsabile nazionale del dipartimento turismo con delega per il sud, mentre Marco Milano rivestirà il ruolo di commissario di Forza Italia per l’isola di Capri.

Dopo aver appreso della nomina il sindaco uscente Marino Lembo ha ringraziato Tajani per l’apprezzamento nei suoi confronti e per l’incarico ricevuto. «Il turismo è uno dei principali asset del Paese – ha detto Lembo - e va valorizzato e messo a sistema, così come sta facendo questo Governo».

Insieme alla nomina di viceresponsabile nazionale del dipartimento turismo con delega per il sud per Marino Lembo, è arrivata anche quella a Marco Milano come commissario di Forza Italia per l’isola di Capri. Un ruolo attualmente inesistente sull’isola azzurra e per il quale Marco Milano avrà l’onere di far rinascere la passione della politica che man mano si sta perdendo nelle nuove generazioni.

A conferire la nomina ai due rappresentanti capresi sono stati il coordinatore regionale del partito, l’europarlamentare Fulvio Martusciello, e la coordinatrice provinciale di Napoli, la deputata Annarita Patriarca.