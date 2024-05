Bandiere Blu 2024, spiagge della Campania ai vertici: ecco le 20 località

Ottenere una bandiera blu è motivo di vanto per tantissime località balneari italiane. Nel corso degli anni, alcune regioni dello stivale si sono controddistinte per essere aver conquistato questa “certificazione di qualità” per i propri mari e coste. Alcune detengono addirittura il record di bandiere blu e, ogni anno, arricchiscono la loro collezione. A mantenere il primato, nel 2024, è la Liguria che ha ben 34 località certificate, seguita dalla Puglia, che quest'anno sale a 24. Il terzo gradino del podio, invece, è occupato in ex equo dalla Campania e dalla Sicilia con 20 bandiere ciascuna. L'entrata di Baia Domizia tra le località campane che possono vantarsi di questo riconoscimento, ha portato alla curiosità di molti e alla voglia di scoprire quali sono, effettivamente, le 20 località regionali certificate bandiera blu.