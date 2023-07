Warner Bros spegne 100 candeline e sceglie Salerno e soprattutto Piazza della Libertà per festeggiare. Il Comune di Salerno concede gli spazi della centralissima piazza sul mare della città di Arechi per un evento globale che toccherà alcune città italiane. Il 29 e 30 luglio toccherà proprio a Salerno dunque tra spettacoli, giochi e intrattenimento fino a tarda sera che vedrà protagonista il mondo cartoon in una kermesse che vedrà arrivare tanti appassionati del genere e turisti in città. Un’occasione per il rilancio turistico che ha trovato il “sì” della giunta comunale, durante la seduta della scorsa settimana. La delibera – pubblicata sul sito ufficiale dell’ente di via Roma – specifica che dopo un sopralluogo effettuato dagli organizzatori dell’importante evento, la scelta è ricaduta proprio su piazza della Libertà che sarà utilizzata e si riempirà dei colori dei cartoni animati che hanno popolato i canali “Warner Bros” in questi cento anni.

L’iniziativa girerà lo Stivale: il celebration tour è partito infatti da Viareggio e Lignano a giugno, passando per Senigallia i primi di luglio, continuando su Riccione lo scorso weekend e chiuderanno a Salerno. Prima ancora la «storia del cinema e dell’intrattenimento» sarà a Barletta. Una concessione ad uso gratuito oltre al patrocinio del Comune di Salerno. Sono le richieste della società organizzatrice che ha incassato l’ok dall’amministrazione come si legge dal documento. L’evento potrebbe prevedere (come già accaduto in altre città) anche uno spettacolo musicale fino a tarda sera. «L’evento si configura come manifestazione in grado di essere motivo di attrattiva turistica per il nostro territorio – si legge - la Warner Bros Studio è un’azienda globale e aver scelto la città di Salerno come tappa del tour itinerante globale è motivo di lustro e orgoglio per la nostra città». Inoltre «previo pagamento del tributo previsto, da concordare con il settore attività produttive in base ai metri quadri, si concedrà l’eventualità di poter apporre striscioni o materiali di tipo pubblicitario». La Piazza sarà – dunque – off limits nei giorni dal 27 al 31 luglio compresi i momenti di allestimento e smontaggio. Una svolta per la Piazza sul mare che adesso si “affaccia” anche agli eventi più “grandi”.