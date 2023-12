«È un altro sogno realizzato, la costruzione di questa piccola Barcellona». A parlare del primo grande evento in piazza Libertà e del Capodanno a Salerno è la persona che ha voluto e visto la realizzazione di un progetto, creandolo dalla sua stessa “creta”. L’ha desiderata, modellata, perso e recuperato pezzi fino a “vincere” anche contro gli “avvisi di garanzia” e il tempo con annessa burocrazia. Vincenzo De Luca vorrà esserci il 31 dicembre nella città di Arechi tra le note delle canzoni dei Pooh e un brindisi in quella piazza che ha dato vita ad una parte di «Salerno come una piccola Barcellona» e già diventa l’organizzatore della serata, annunciando la presenza anche delle sedie. Da un lato il montaggio del maxi-palco spalle al Crescent e che guarda al mare, dall’altro la stazione marittima che è diventata «troppo poco per accogliere tutte le navi da crociera che arrivano in città, ne costruiremo una seconda».

GLI ANNUNCI

Parola di governatore proprio all’interno della infrastruttura creata da Zaha Hadid che – ieri mattina – lo ha visto protagonista tra annunci, stoccate e obiettivi raggiunti e quelli da raggiungere nella “sua” Salerno che si candida a cambiare nuovamente. Un nuovo volto che passa per il turismo e la trasformazione urbanistica ma anche attraverso le “risorse stanziate dalla Regione”: «Da qualche anno Salerno è una città turistica, quello che era un obiettivo 20 anni fa adesso è diventato realtà. Dobbiamo sempre migliorare l’offerta realizzando altri alberghi e far crescere la cultura dell’accoglienza ma il miracolo è avvenuto. Continuo a vedere fiumi di turisti che arrivano in questa città che 10 anni fa veniva scavalcata. Anche quest’anno Luci d’Artista – ha dichiarato De Luca - è stato tra i 10 eventi più significativi con tutta la fatica che c’abbiamo messo per fare la gara e così via grazie alle risorse stanziate dalla Regione - vedo il sindaco a cui brillano gli occhi, altrimenti non si farebbe niente qui (ride, ndr) – siamo contenti e adesso facciamoci le feste, non esageriamo con gli struffoli e manteniamoci sobri». E – al netto della scaramanzia – l’ex sindaco di Salerno non dovrebbe (e non vorrebbe, nda) mancare al primo Capodanno in piazza della Libertà: «Se sarò qui ci sarò, sarà a numero chiuso e ci saranno le sedie. Tutto sulla base di un piano di sicurezza deciso con questura e prefettura. L’organizzazione della piazza è stata determinata dalle loro prescrizioni. Sono tempi delicati in cui bisogna garantire sia le vie di fuga sia il non affollamento eccessivo ma sarà un evento bellissimo, uno spettacolo per le famiglie e ci saranno persone di tutte le generazioni in uno scenario meraviglioso. Questo è un altro sogno realizzato, questa piccola Barcellona che volevamo costruire insieme a Bohigas. Ci abbiamo messo un po’ di anni, un calvario e qualche avviso di garanzia ma alla fine siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo».

LA VIABILITÀ

E mentre si procede all’organizzazione della notte di San Silvestro, sono ore frenetiche anche a palazzo di città per gestire al meglio il piano traffico e quello della mobilità. Passo indietro per quanto riguarda le corse extra (con l’utilizzo di navette bus) per le vigilie come inizialmente annunciato dal sindaco: salta infatti il piano per la vigilia di Natale, i pullman si fermeranno quindi alle 14 mentre si valuterà e si discuterà insieme a Busitalia la possibilità di avere le navette in città per la vigilia di Capodanno per facilitare gli spostamenti in vista del concertone che richiamerà tantissime persone in città. Tutto da definire nelle prossime ore mentre il 29 dicembre è programmato un ulteriore sopralluogo nell’area davanti al Crescent. Ieri mattina la presentazione della nuova flotta di bus elettrici è stata però occasione per il numero uno di palazzo Santa Lucia per passare in rassegna tutti gli interventi programmati in città e non solo: a partire dall’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi, i cui voli sono pronti a decollare dall’estate, passando per l’allungamento della metropolitana fino all’occhio di riguardo per la zona ad est della città che si rifarà completamente il look.

Dallo stadio Arechi al nuovo ospedale, passando per il palazzetto dello sport: «Tutto questo è parte di un progetto: la città turistica è nata, dovremo realizzare un’altra stazione marittima, stiamo realizzando il molo, manca all’appello porta Ovest, poi il nuovo ospedale, il palazzetto dello sport, l’Arechi, la spiaggia davanti al lungomare, ma qui per realizzare qualcosa devi sputare sangue e avere uno stomaco di ferro».