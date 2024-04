Sarà un primo maggio più che affollato per Salerno. Ai turisti italiani, ma soprattutto stranieri, che già da giorni hanno prenotato il loro soggiorno in città, si aggiungono infatti quasi tremila passeggeri della Mein Schiff 2, con a bordo oltre mille membri dell'equipaggio.

Un fuoriprogramma, questo, rispetto al cartellone degli approdi annunciato pochi giorni fa da Salerno Cruises e Salerno Stazione Marittima, che riempie di gioia non solo gli addetti ai lavori, ma anche gli amministratori, perché è un ulteriore tassello che conferma il cementarsi della posizione salernitana sullo scacchiere crocieristico meridionale. Il 27 aprile era toccato alla Mein Schiff 6 della Tui Cruises, mentre lunedì era stata la volta della della Grand Circle Cruise Line. Il riscontro, finora, è stato positivo, nonostante le perplessità più volte espresse dai commercianti. L'approdo di sabato, infatti, è coinciso con la presenza in città di centinaia di escursionisti che hanno preferito fermarsi alla fiera medievale del Crocefisso ritrovato, anziché raggiungere località tradizionalmente più gettonate, come Paestum e Pompei.

APPROFONDIMENTI Nocera Superiore, escursionista precipita lungo il sentiero delle Tre Grotte: salvato con l'elicottero

E, stando alle previsioni, anche il meteo tendenzialmente poco favorevole della giornata odierna potrebbe scoraggiare gite fuoriporta, in particolare in direzione della costiera amalfitana, benché le prenotazioni per le vie del mare, da Vietri a Positano, viaggiano già verso il tutto esaurito. Per molti, questo primo maggio con “visita” a sorpresa, potrebbe essere un banco di prova.

Dal canto loro gli assessori al Commercio e al Turismo Dario Loffredo e Alessandro Ferrara hanno sempre sottolineato due aspetti fondamentali: da un lato la necessità di apportare dei correttivi e di migliorare i servizi, a partire dalle manutenzioni e dal trasporto su gomma, in particolare nei giorni rossi, dall'altro l'invito a un cambio di passo e di mentalità, favorendo il più possibile le aperture in determinati periodi dell'anno e in occasione di eventi particolari.