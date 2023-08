Strage di cani a Castel San Giorgio, il sindaco denuncia in Procura

Strage di cani avvelenati, il sindaco di Castel San Giorgio, Paola Lanzara, pronta ad andare in Procura e presentare un esposto per chiarire quanto accaduto. Lo ha annunciato lo stesso primo cittadino, all'indomani della strage di cani scoperta in località Paterno, che ha scioccato la comunità dell'Agro nocerino sarnese. I corpi dei cani erano stati immortalati in alcune fotografie che avevano fatto velocemente il giro del web. Il sospetto è che quanto accaduto sia opera di qualcuno, che probabilmente è riuscito a far mangiare agli animali del cibo contenente veleno. «Quello che è accaduto nei giorni scorsi nelle nostre montagne è stato davvero molto grave - dice Lanzara - ed è stato davvero doloroso vedere quelle fotografie che ho scelto di non mostrare sulla mia pagina Facebook per evitare ulteriore dolore. Scene cruente e raccapriccianti di una morte atroce, inflitta, presumibilmente, da una mano umana, a quelle povere bestie, la cui unica colpa è stata quella di incontrare sul proprio cammino esseri privi di umanità che hanno commesso tale barbarie. Uccidere un cane è un reato e da sindaco ho chiesto a tutte le autorità competenti di fare piena luce su questo episodio, per poi poter procedere con una denuncia».

Il Comune, insieme all'assessore Domenico Sellitto, con delega alla tutela animale, sta lavorando insieme alla polizia locale - coloro che avevano trovato gli animali morti - insieme ai carabinieri della Forestale, impegnati a svolgere indagini specifiche, insieme al settore veterinario dell'Asl.

Sono stati infatti effettuati i primi esami sui corpi dei cani, per poter determinare con certezza le cause della loro morte. Appena giungerà il referto dell'Asl sarà fatta un'informativa alla Procura, che procederà poi con l'attività investigativa. «Come amministrazione comunale stiamo facendo tutto il possibile per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Inoltre, ho disposto anche un attento sopralluogo nelle zone dove sono stati rinvenuti i cani privi di vita, per verificare l'eventuale presenza di cibo contaminato da veleno e scongiurare, così, altri casi analoghi», ha concluso Lanzara.