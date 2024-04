Cava de' Tirreni, perseguita la ex compagna, scatta il braccialetto elettronico

Non accetta la fine della relazione e perseguita la sua ex compagna costringendola a un vero e proprio inferno. Un uomo originario di Cava de' Tirreni è accusato di stalking in quanto, più volte, avrebbe minacciato di morte la donna che, vittima anche di lesioni, si trovava da tempo in uno stato di ansia e paura.

Dopo la sua denuncia presentata al commissariato di Polizia di Cava de' Tirreni, sono state avviate le indagini che hanno portato al divieto di avvicinamento accompagnato dal braccialetto elettronico, oltre all'emissione di un ammonimento a firma del questore di Salerno.