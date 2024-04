San Valentino Torio, incendio per un'auto: si indaga sui motivi

Paura a San Valentino Torio, poco dopo le 21 di questa sera, quando in via Comunale una Fiat Punto è stata avvolta dalle fiamme. Il veicolo è finito del tutto distrutto, per cause ancora da accertare. Sul posto è intervenuta una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Sarno per domare l'incendio. La strada è stata chiusa da ambo i lati, per permettere l'intervento dei caschi rossi.

Nessun danno si è registrato a cose o persone, nonostante l'auto fosse al bordo della strada, nei pressi di diverse abitazioni. A lanciare l'allarme sono stati infatti alcuni residenti, una volta avvistate le fiamme. Ci sono voluti diversi minuti per spegnere l'incendio.

Sul luogo sono giunti anche i carabinieri della stazione locale di San Valentino Torio. Da capire l'origine del rogo. Potrebbe trattarsi di un guasto elettrico ma nulla viene escluso tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti.