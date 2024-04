Sarno, due uomini dispersi in montagna: recuperati in extremis

Due uomini dispersi in montagna, rintracciati e recuperati dai volontari della Protezione Civile. È accaduto a Sarno nella zona di via Bracigliano.

Una telefonata ha allertato i volontari de “I Sarrastri” intorno alle 19:30. Richiesto l’intervento in zona perché due uomini che si erano recati in montagna aveva perso l’orientamento ed il sentiero per ritornare sulla strada principale. Immediata l’attivazione della macchina operativa della Protezione Civile.

Prima il contatto telefonico, poi, la guida con le torce. Così i volontari sono riusciti a riportare i due uomini alla base anche con l’aiuto dei residenti della zona. Si è rischiato che col buio si complicassero le operazioni di recupero. Una azione durata circa un’ora. Sul posto anche i vigili del fuoco.