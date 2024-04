Napoli, ecco la nuova stazione marittima del molo Beverello: è completata

I teli di protezione si stanno sfaldando dopo tanti anni. E si svela alla città la nuova stazione marittima del Beverello che, come annunciato in fase di presentazione, avrà il tetto caplestabile che consentirà di passeggiare guardando il mare e le attività portuali.

Tutti i napoletani che passano davanti alla struttura scattano una foto mentre proseguono le polemiche per l'imponenza della struttura che oscura dalla strada la vista del mare.

Intanto ci sono da superare gli ultimi ostacoli dopo aver risolto quello dell'allaccoamento alla cabina elettrica che, inizialmente, non era in grado di sostenere la richiesta energetica della struttura: bisogna accelerare le procedure di realizzazione di una fognatura per cancellare la difficoltà dell'espurgo costante e, soprattutto, bisogna attendere la conclusione delle procedure di assegnazione della gestione della struttura.