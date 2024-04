Napoli, nave per trivellazioni in mare attraccata al porto

A Napoli una strana nave è attraccata al molo Beverello e ha suscitato la curiosità dei passanti. Svetta sul panorama della città per via della gigantesca torre di ferro che è piazzata al centro del vascello e ha fatto, immediatamente, pensare a possibili trivellazioni nell'area dei Campi Flegrei. La nave, la Joides Resolution, però non ha nulla a che fare con gli eventi del bradisismo, anche se si tratta di un vascello per ricerche oceangrafiche attrezzato per realizzare carotaggi sul fondo dei mari e rilevare dati scientifici. La Joides Resolution è appena rientrata da una missione focalizzata sul fondo del mare Tirreno.

La potente trivella ha effettuato perforazioni in sei punti specifici a molte miglia di distanza dalla costa, raggiungendo la profondità di 3.600 metri per portare alla luce campioni di sedimenti e di roccia utili a un progetto sulla mappatura dei fondali. Le ricerche serviranno a comprendere cosa sta accadendo alla placca tettonica che continua a muoversi.

A bordo un team di scienziati guidati dall'italoamericano Alberto Malinverno, del "Lamont-Doherty Earth Observatory" della Columbia University.