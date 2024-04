Terrore sulla nave da crociera: 20enne precipita in mare, il tragico volo davanti a padre e fratello

Un uomo di 20 anni, probabilmente ubriaco, si è gettato dal ponte della nave da crociera su cui si trovava per una vacanza. Poco prima ha gridato: «Sistemerò questo problema adesso».

Il padre e il fratello, che erano in viaggio con lui, lo hanno visto saltare dalla nave senza poter fare nulla. Una tragedia ancora con diversi punti oscuri.

Ventenne si lancia in mare: la crociera diventa un incubo

La vacanza si è trasformata in una terribile tragedia quando un ragazzo di 20 anni si è gettato in mare alle 4 del mattino. La nave stava trasportando i passeggeri da Cuba all'isola Grand Inagua delle Bahamas. L'imbarcazione è composta in tutto da 18 piani e si tratta della 35esima nave più grande al mondo, soprannominata Liberty of the Seas.

Secondo un turista che aveva passato insieme a lui il pomeriggio precedente, Bryan Sims, il ragazzo era ubriaco. «E' stato semplicemente surreale», ha detto Bryan riguardo il gesto dell'amico, e poi ha aggiunto di aver visto il 20enne la sera prima accanto al padre, il quale sembrava arrabbiato per quanto avesse bevuto.

La motivazione del suo gesto e le ricerche

Le persone che hanno assistito al salto del giovane verso il mare hanno dichiarato che il gesto è stato impulsivo e improvviso, ma ciò non significa che si possa escludere un tentativo di suicidio premeditato. Dopo l'atto, ci sono state varie urla e l'equipaggio si è messo immediatamente all'opera per soccorrere il giovane, ma per ora non ci sono novità.

La guardia costiera statunitense sta fornendo tutto il suo supporto alle ricerche, intanto la famiglia è assistita dal Care Team della nave.

All'alba i passeggeri si sono impegnati per cercare di avvistare il ragazzo, mostrando grande solidarietà ai famigliari.