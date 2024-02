Mamme accettano un drink in vacanza dal personale del resort: stordite con la droga dello stupro e violentate. Una di loro si sveglia durante l'aggressione

Doveva essere una vacanza di solo mare e relax, lontane dagli impegni della vita quotidiana e dallo stress che comporta vivere in città. Due mamme del Kentucky, Amber Shearer e Dongayla Dobson, amiche di vecchia data, avevano deciso di passare un po' di tempo insieme alle Bahamas, per staccare la spina e godersi un po' di tempo libero, quando sono state drogate in pieno giorno dal personale del resort.

Le donne ricordano di aver bevuto due drink, poi il buio. Amber Shearer ha ripreso conoscenza solo durante lo stupro: un uomo dello staff l'aveva portata in una camera per abusare di lei. La donna l'ha riconosciuto grazie all'uniforme del resort che indossava l'aggressore. I due uomini, presumibilmente colpevoli, sono stati arrestati dalla polizia e al momento sono in corso le indagini.

Le dinamiche

Il viaggio intrapreso dalle due mamme si è trasformata in una brutale aggressione avvenuta intorno alle 12 del mattino di domenica scorsa. Una volta scese dalla nave Carnival Cruise, le due donne si sono dirette verso la spaggia per prendere un po' di sole e abbronzarsi. Poco dopo il loro arrivo, un cameriere del resort le ha informate di una promozione riguardo i drink: due al prezzo di uno. Così, Amber Shearer e Dongayla Dobson hanno deciso di sorseggiare un paio di cockatil in riva al mare. Al secondo drink le donne avevano perso lucidità, così come testimoniano alcuni video inviati alle famiglie, così riporta NewsNation.

Dopo i drink, le due mamme hanno deciso di raccogliere alcune conchiglie da portare a casa come souvenir: lì un membro del personale del resort si era offerto di portarle in una zona dove ne avrebbero trovate di più belle.

Poi, il buio. Ma Amber Shearer si è svegliata nel momento in cui un uomo dello staff stava abusando sessualmente di lei.

Le indagini

A seguito dell'aggressione le donne sono tornate sulla nave da crociera che le aveva portate a Grand Bahama: hanno contattato la polizia e denunciato il personale del resort per averle drogate e stuprate mentre erano prive di sensi. Le due amiche si sono sottoposte agli esami tossicologici che hanno rilevato, effettivamente, la presenza della cosidetta droga dello stupro.

La polizia delle Bahamas ha arrestato due uomini, di 40 e 54 anni, per aggressione sessuale. Adesso le due amiche stanno procedendo per vie legali. Indagini in corso.