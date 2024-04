«Al ristorante il cameriere ha notato che era il compleanno di mia mamma e ha portato una torta. Poi, la vera sorpresa: è stata messa nel conto»

La parola torta è ormai irrimediabilmente associata con compleanno. Festeggiare il passaggio d'età senza prendere parte alla tradizionale cerimonia di spegnimento delle candeline è per tanti a dir poco impensabile. Si tratta di un rito che nella sua semplicità riesce a far allargare il sorriso davanti a tutti coloro che hanno deciso di condividere il giorno speciale insieme a noi.

Molti ristoranti (e altri tipi di attività) hanno colto questo attaccamento ai festeggiamenti di compleanno e hanno deciso di sfruttarlo a proprio vantaggio, offrendo buoni di vario tipo durante l'occasione, con sconti, cene gratis o torte a sorpresa.

La sorpresa di Sean, però, è arrivata col conto: il ragazzo era a cena con la mamma per il suo compleanno e a fine pasto il cameriera ha portato una torta al tavolo senza che l'avessero ordinata... ma oltre a mangiarla, alla fine hanno dovuto pagarla.

Il conto a sorpresa

Sean ha pubblicato un video sul suo account TikTok in cui racconta la curiosa vicenda e dice che la sera prima è uscito insieme a sua mamma per cena per festeggiare il suo compleanno. «Mi sono portato dietro un regalo e avevo intenzione di darglielo più tardi così che potesse aprirlo davanti a me al tavolo, ed era in una busta su cui c'era scritto Tanti auguri», dice Sean.

Evidentemente, il cameriere ha notato subito la busta e quando è arrivato al tavolo ha chiesto loro se fosse il compleanno di qualcuno: «Gli dico: sì, di mia mamma, e lui le fa gli auguri, poi ordiniamo gli antipasti e il piatti principale. Arriva il cibo, mangiamo, ci vengono a sgomberare il tavolo e... il cameriera arriva con un pezzo di torta, una candela e del gelato e insieme a lui ce ne sono altri e stanno cantando tanti auguri».

Mamma e figlio sono inizialmente alquanto confusi, ma poi entrambi pensano sia un gesto molto carino: «Ci diciamo che è una cosa molto premurosa, che il cameriere ha notato che era il compleanno di mamma e le ha portato un po' di torta. Quindi mangiamo, pensando sia stato offerto, lei spegne le candeline e tutto. Quando ci arriva il conto, però, e vediamo che c'è anche la torta da 14 dollari... è strano. Non l'abbiamo chiesta. Poi era alla vaniglia e sia io che mia madre non avremmo mai ordinato quella. Cioccolata tutta la vita».

I due pagano la torta, dato che in ogni caso l'avevano mangiata e non si trattava di una cifra astronomica, però «credo che avrebbero dovuto inserirla nel conto solo se l'avessimo chiesta». Gli utenti sembrano essere tutti d'accordo sul fatto che non avrebbe dovuto pagarla e che probabilmente qualcuno ha sbagliato a inserirla, motivo per cui sarebbe stato meglio parlarne con il cameriere e farlo presente.