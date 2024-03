Alessio Giannaccari, cameriere di 19 anni trovato morto ad Amsterdam: era scomparso da sabato, giallo sulle cause

Sono terminate nel peggiore dei modi le ricerche di Alessio Giannaccari, il 19enne italiano scomparso ad Amsterdam lo scorso 16 marzo. Il giovane, di origine leccese, si era trasferito in Olanda per lavorare come cameriere in un ristorante. Martedì mattina il corpo del giovane è stato trovato vicino ai binari della Holendrecht metro station di Amsterdam, alla periferia della città. Ancora ignote le cause del decesso, aperta un'inchiesta.

Cosa è successo

I genitori di Alessio, lei avvocato e lui imprenditore, erano volati ad Amsterdam nelle ultime ore per seguire da vicino le operazioni di ricerca del figli.

In mattina è arrivata la terribile scoperta. I parenti e gli amici sui social avevano diffuso diversi annunci, sperando che qualcuno lo riconoscesse e lo ritrovasse.

