Boston, 100 arresti all'università per le proteste pro Gaza: sgomberata l'occupazione dell'ateneo

Ancora un intervento della polizia americana in un campus dove sono in corso proteste e occupazioni contro la guerra a Gaza. Gli agenti sono intervenuti nella Northeastern university a Boston, per sgombrare l'accampamento di tende nel piazzale centrale del campus. Secondo quanto riporta il Boston Herald, 100 persone sono state arrestate nel blitz scattato all'alba.

Arresti pro Gaza a Boston

Tutte gli arrestati in possesso di un documento di identità da studente sono stati rilasciati «e andranno incontro a provvedimenti disciplinari da parte dell'università ma non ad azioni legali».

Mentre gli arresti sono stati confermati per «chi si è rifiutato di provare» l'appartenenza all'università. I vertici dell'ateneo hanno spiegato di aver chiesto l'intervento della polizia perché l'occupazione, iniziata due giorni fa con una manifestazione degli studenti, aveva raggiunto livelli «non tollerabili», anche per «infiltrazione di attivisti professionisti che non hanno nessun legame con la Northeastern», ha dichiarato Renata Nyul, vice presidente dell'università addetta alla comunicazione.