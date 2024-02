Benevento, Mortaruolo: «Bus Air Campania a Ponte Valentino, ora investire nel Sannio»

«Mi è giunta notizia che l'Air Campania, dopo un lungo travaglio, ha trasferito i veicoli precedentemente allocati presso il deposito di Benevento Piano Cappelle al nuovo deposito di Ponte Valentino. Auspico che questa scelta sia una soluzione ottimale per i lavoratori coinvolti e che comporti una maggiore attenzione alle questioni che interessano il nostro territorio, oltre a un reale impegno nel migliorare i servizi offerti alla cittadinanza». Così, in una nota, il consigliere regionale Pd Erasmo Mortaruolo, che aggiunge: «Come consigliere regionale e vice presidente della Commissione lavoro, attività produttive e turismo sarò personalmente impegnato affinché questo trasferimento contribuisca al rilancio della società sul territorio. Così come è stato fatto per la provincia di Avellino e preannunciato per quella di Caserta, auspico e chiedo che l'azienda si impegni a investire nella provincia di Benevento in modo equo. Questo potrebbe includere valutazioni sull'acquisizione di un nuovo deposito, la realizzazione di un'autostazione o il ripristino delle fermate lungo le linee, tenendo conto che si stanno introducendo sistemi innovativi in tutta la regione, ma non nella provincia di Benevento. È fondamentale porre una forte attenzione sul Sannio, che attualmente rimane un punto critico della Campania, con obiettivi da perseguire per superare l'isolamento che alcune zone del territorio vivono. Non dobbiamo limitarci a una semplice dislocazione dell'impianto, ma dobbiamo mirare a un reale miglioramento dei servizi offerti».

Mortaruolo, inoltre, evidenzia che «gli investimenti annunciati e realizzati in altri territori hanno suscitato polemiche tra i cittadini della provincia sannita, evidenziando uno squilibrio nelle risorse disponibili.

Queste situazioni danneggiano l'immagine della Regione Campania in termini di equità e inclusione. Dopo gli ingenti investimenti per migliorare il trasporto pubblico in tutta la regione, è essenziale evitare che i cittadini del Sannio si sentano emarginati. Auguro buon lavoro ai lavoratori del territorio - conclude - e mi auguro che le problematiche sollevate riguardo alla nuova dislocazione vengano affrontate e risolte nel più breve tempo possibile».